Eski Milletvekili Ahmet Doğan vefat etti

Refah Partisi eski Adıyaman Milletvekili Ahmet Doğan Hayatını Kaybetti.

Ahmet Doğan, TBMM'ye seçildiğinde kıravat takmayarak Genel Kurula girdiği için dikkat çekmişti.

AHMET DOĞAN KİMDİR?

İlahiyatçı, din adamı, vaiz Ahmet Doğan 1950 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi.

Baba adı Mehmet Celaleddin, anne adı Hanım. A.Ü. İlâhiyat Fakültesi mezunu.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışarak; Adana Müftü Muavini, Adıyaman Çelikhan ve Merkez, Gönen Kilis Vaizi olarak görev yaptı.

Ahmet Doğan, 1995 genel seçimlerinde FP’den XX. Dönem (24.12.1995 – 18.04.1999) Adıyaman Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. Evli ve 7 çocuk babası. Arapça, orta İngilizce biliyor.