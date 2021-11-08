Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ üyeliğinden hapis cezası

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ üyeliği suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Barıner de aynı suçlardan 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.