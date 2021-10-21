Eski İstihbarat Başkanı'na hapis cezası istendi
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'a FETÖ'ye ilişkin "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hapis cezası istendi.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun'un, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Uzun ve avukatları katıldı.
Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin sanığın ve avukatının beyanı alındı.
Ardından söz verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki görüşünü sundu.
Görüşte FETÖ'ye ilişkin "üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan beraati talep edilen Uzun'un zincirleme şekilde "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Ayrıca Uzun'un soruşturma aşamasında FETÖ'ye ilişkin verdiği bilgiler nedeniyle söz konusu cezadan indirim yapılması da talep edildi.
Uzun ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Talebi kabul eden mahkeme duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
Sabri Uzun, "FETÖ üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 26 Nisan 2019'da tutuklanmış ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
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