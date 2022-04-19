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Eski futbolcu Öztürk'ün 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

İstanbul'da "yol verme" tartışması sonucu çıkan kavgada bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasına ilişkin görülen davada, eski futbolcu Sezer Öztürk'ün 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi.

Gündem 19.04.2022, 07:02
Eski futbolcu Öztürk'ün 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı.

Müşteki avukatları şikayetlerinin devam ederek sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarından Batuhan Beyler, müvekkilinin çocuğunun babasız kaldığını belirterek, "Benim müvekkilimin çocuğu hiçbir zaman babasının kucağında maç izleyemeyecektir artık öyle bir imkan kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

Bir kısım mağdurların avukatı Fahri Güldalı ise "Vekili olduğum kişiler şikayetini geri çekmiştir. Takdiri mahkemeye bırakıyoruz" dedi.

Öztürk'ün 23 yıl 9 aya kadar hapsi istendi

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında iz bırakacak şekilde silahla kasten yaralama", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 13 yıl 5 aydan 23 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada Öztürk'ün "Zincirleme şekilde silahla tehdit suçundan beraat etmesi istendi.

Ömer Genç'in 27 yıla kadar hapsi istendi

Mütalaada tutuklu sanık Ömer Genç'in "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "2 kişiye yönelik Silahla kasten yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplamda 14 yıl 6 aydan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ömer Genç'in "Olası kastla yaralama", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçundan beraatine, "Mala zarar verme" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi istendi.

Tutuksuz sanık Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'e yönelik eylemi nedeniyle "Silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum"

Söz verilen Sezer Öztürk, "Daha önce de ifade ettiğim gibi herhangi bir kastım yoktur. Avukatımla görüşüp savunmalarımı hazırlayacağım. Şimdilik bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için süre talep etti.

Tutukluluk halleri devam etti

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sancaktepe'de 19 Eylül 2021'de sanıklar Sezer Öztürk'ün yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten'i arkasından tabancayla koşarak ve hedef gözeterek altı el ateş sonucu öldürdüğü anlatılıyor.

Sezer Öztürk ve arkadaşı Ömer Genç'in yol verme tartışmasında tartıştığı kişilerle birbirlerini karşılıklı yaraladıkları belirtiliyor.

İddianamede sanık Sezer Öztürk'ün "Haksız tahrik altında kasten öldürme", "Haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama", "Haksız tahrik altında mala zarar verme", "Zincirleme şekilde silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

İddianamede sanık Ömer Genç'in ise "Haksız tahrik altında iştirak halinde kasten öldürme", "Vücutta kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama", "Kasten yaralama, Basit yaralama ve Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından 15 yıl 9 aydan 28 yıl 1 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Duran Genç'in ise Sezer Öztürk'ün kafasına sandalye fırlattığı gerekçesiyle "Silahla basit yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.

#İstanbul
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