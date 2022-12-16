Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar tutuklandı
Beşiktaş Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da arasında bulunduğu 3 zanlı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından tutuklandı.
Gündem 16.12.2022, 08:42 16.12.2022, 09:02
Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beşiktaş Belediyesine yönelik çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da olduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Operasyon sırasında adresinde bulunmayan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da Kastamonu'da yakalanarak İstanbul'a getirilmişti.
Kaynak: TRT Haber
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