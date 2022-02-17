Eski bakan toprağa verildi
83 yaşında hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.
Gündem 17.02.2022, 18:24
Kovid-19 tedavisi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi.
Camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Kumbaracıbaşı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski bakanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile bazı CHP'li yöneticiler de katıldı.
Onur Çetin Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, Cebeci Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: AA
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