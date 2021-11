Eski bakan Hüseyin Çelik: '50+1 Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı'

Eski Bakanı Hüseyin Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan "yüzde 50+1" hakkındaki tartışmalarla ilgili konuştu. Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtlayan Çelik, "50+1 Bahçeli'nin Erdoğan'a tuzağıydı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomideki gidişatı ve kur artışını 'dış güçlerin oyunu' olarak nitelendirmesini değerlendiren Çelik, "Ülkede ekonomi kötüyse gidip Merkel, Biden'e mi çatacağız? Dış güçler paranoyasını siyasete girdiğim günden beri reddeden birisiyim. Kırılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var evet. Diplomaside her şey menfaatlere dayanır. Başımıza taş düşse dış güçlere havale edip, kendimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Bir ülkede demokrasi ve can güvenliği yoksa kimse yatırım yapmaz. Kırılgan durumda olduğunuz zaman birileri sizinle oynar. Düşmanımız var evet. Diplomaside her şey menfaatlere dayanır" diye belirtti.

Çelik, kur kriziyle ilgili "ekonomik kurtuluş savaşı" ifadelerini kullanan Erdoğan'a yönelik, "Paranız yüzde 50 değer kaybetmişse pul olmuştur. Buna Kurtuluş Savaşı diyenlerin kendi fikir özgürlüğü. 'Değil' diyenler de vatan haini değil. Başarmak isteyen yol bulur. İstemeyen mazeret arar" dedi.

"Her iktidar muhalefete düştüğünde sorgulanacaktır" diyen Çelik, "Tayyip Bey'in iyi siyasetçi olduğu tartışmasız. Ama bir peygamber öngörüsü yok. Neticede hayatında artılar eksiler var. Yenikapı ruhu ne kadar güzeldi. Şimdi gel gelelim Bahçeli racon kesiyor. Bunu doğru bulmuyorum" diye konuştu.

'AK PARTİ'NİN MİLLETİN PARTİSİ OLMAYA DEVAM ETMESİ GEREK'

"CHP bir şeyi doğru yapıyorsa yanlış denilmez" diyen Çelik, "AK Parti'nin de helalleşmeye kalkışması gerek" ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yaşadığı dönemlere de değinerek "Biz AK Parti'yi kurarken ötekiydik. Asker medya ve yargı bize yapılmayacak şeyleri yapıyordu. Bizim şimdi öteki gibi bir derdimiz yok. Ama ötekileştirmeye devam ediyoruz. Önceden mağluptuk şu an galibiz. Eskiden dinci tabire kızıyordum şimdi bu tabire inanıyorum. Din üzerinden siyaset yaparsanız dine zarar verirsiniz. AK Parti'nin milletin partisi olmaya devam etmesi gerek" dedi.

Siyasetçilerin, siyasette nezih bir dil kullanması gerektiğini ifade eden Çelik, "Rekabeti husumet üzerine inşa ederseniz, o ülkede hiçbir şey olmaz" dedi.

Çelik, iktidar ve Muhalefet arasındaki gerginliğe ilişkin "Tarihimizden ders çıkaramıyoruz" ifadelerini kullandı. Çelik, "Normalde İslam'da muhalefete müsamaha yoktu. Bu batı tesiri ile değişti. İnsanları kendi ülkelerinde meşruiyet açısından mahrum ederseniz iki şey olur; ya yer altına inerler ya yurt dışına giderler. Yani siz zararı çıkarsınız. Biz tarihten ders almıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: gazeteduvaR.