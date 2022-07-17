Eski AK Parti milletvekili vefat etti
Bir süredir tedavi görmekte olan AK Parti Kahramanmaraş 21. ve 22. Dönem Milletvekili ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’ın babası Ali Sezal vefat etti.
Gündem 17.07.2022, 11:32 17.07.2022, 13:18
Kahramanmaraş’ta, Belediye Başkanlığı, Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında iki dönem milletvekilliği yapan Ali Sezal, sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.
Kaynak: Maraş Pusula
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