Eşinin saldırısına uğrayan kadını polisler kurtardı

Merkez Sarıçam ilçesi Akkuyu Mahallesi'nde S.S'nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla yardım istemesi üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

Eve kısa sürede ulaşan ekipler, kadının kocası M.S'nin kaçarak bir binaya saklandığının ifade edilmesi üzerine çevrede araştırma yaptı.

Binaların merdiven boşlukları ve bahçelerinde arama yapan polis, şüpheliyi bulamadı. Yapılan incelemede, eve gelen şüphelinin S.S. ile tartıştığı sırada kadının erkek kardeşi O.B ile kavga ettiği ve pompalı tüfekle ateş açıldığı belirlendi.

Kavgada M.S'nin otomobilini O.B'nin üzerine sürdüğü, kontrolden çıkan aracın apartmanın merdiven korkuluklarına çarparak durduğu tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmada, pompalı tüfeğe ait çok sayıda boş kovan bulundu.

Gözaltına alınan O.B. polis merkezine götürüldü, kaçan M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.