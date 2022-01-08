Eşinden bir ay sonra Kovid-19'a yenik düşen aile hekimi son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren aile hekimi Nuray Sevim (50), Aksaray'da toprağa verildi. Nuray Sevim'in yine aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 nedeniyle ölmüştü.
Gündem 08.01.2022, 15:35
Sevim'in cenazesi, Ankara'da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin morgundan yakınları tarafından alınarak, Aksaray'daki Somuncu Baba Cami'sine getirildi.
Sevim'in cenazesi, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze namazına Sevim'in yakınlarının yanı sıra Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan ve çok sayıda doktor katıldı.
Nuray Sevim'in kendisi gibi aile hekimi olan eşi Mehmet Tankut Sevim de 8 Aralık'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Mehmet Tankut Sevim'in cenazesi, Somuncu Baba Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.
12
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Alanyaspor
|20
|31
|8. Adana Demirspor
|19
|30
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Istanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|19
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Bursaspor
|19
|20
|17. Keciorengucu
|18
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|21
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|9