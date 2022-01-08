Esenyurt'ta metrobüs kazası
Esenyurt'ta iki metrobüsün karıştığı kaza hasara yol açtı, seferler bir süre durdu.
Gündem 08.01.2022, 21:25
Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada hasar gören araçlar görevliler tarafından olay yerinden kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.
Bu arada, kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
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