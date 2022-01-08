Esenyurt'ta metrobüs kazası

Alınan bilgiye göre, Haramidere Sanayi Durağında yolcu almak için bekleyen metrobüse, arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada hasar gören araçlar görevliler tarafından olay yerinden kaldırılırken, seferlerde kısa süreli aksama yaşandı.

Bu arada, kaza sonrası yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.