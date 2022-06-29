Esenyurt'ta bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tank devrildi
Esenyurt'ta bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tankın devrilmesi nedeniyle itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.
Gündem 29.06.2022, 07:52
Osmangazi Mahallesi 3143 Sokak'taki bir fabrikada içinde kimyasal madde bulunan tank sebebi belirlenemeyen nedenle devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ile AFAD ekipleri fabrika ve çevresinde çalışma yaptı.
Çalışma sırasında kimyasal maddeden etkilenen bir itfaiye eri olay yerindeki ambulansta ayakta tedavi edildi.
Ekiplerin olay yerindeki araştırmaları sürüyor.
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