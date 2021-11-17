Eş katili ‘sahte mühendise’ ağır müebbet

Ankara’da 9 aylık eşi doktor Zeynep Erdoğan’ı 5 yerinden bıçaklayarak öldüren, 16 yaşındaki üvey oğlunu ise domuz bağıyla bağlayıp bodrum katına kilitleyen Mehmet Erdoğan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Başsavcılığı, Mehmet Erdoğan’ın ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsini istedi. Doğum uzmanı Dr. Zeynep Erdoğan, sosyal medya üzerinden tanıştığı, kendini mühendis ve ticaretle uğraşan biri olarak tanıtan Mehmet Erdoğan’la evlendi.

DOLANDIRICI ÇIKTI

Mehmet Erdoğan, iş yapacağını söyleyerek eşinden farklı tarihlerde toplamda 315 bin lira para aldı. Bir müddet sonra ise dolandırıcı ve sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, OĞLUNU KİLİTLEDİ

Mehmet Erdoğan, 9 Mayıs’taki tartışmada eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Üvey oğlu Ahmet A.’yı da darp edip domuz bağıyla bağlayıp bodrum katına kilitledi. Hazırlanan iddianamede, Mehmet Erdoğan’ın “eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından ise 23 yıla kadar hapsi istendi.