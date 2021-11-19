Erzurum Valisi Memiş: Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık

Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.