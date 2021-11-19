Erzurum Valisi Memiş: Birkaç köyde yıkım ihbarı aldık
Vali Okay Memiş, Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 şiddetindeki depremde can kaybı olmadığını, birkaç köyde yıkım meydana geldiği yönünde ihbar aldıklarını açıkladı.
Gündem 19.11.2021, 16:28
Vali Memiş, AA muhabirine, depremin hemen ardından Köprüköy ilçesine hareket ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye ulaşmaya çalıştığını ifade eden Memiş, "Depremde can kaybı yaşanmadı, birkaç köyde yıkım olduğuna ilişkin ihbar var." dedi.
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