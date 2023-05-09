Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi

Erzurum'da önceki gün İBB Başkanı İmamoğlu'nun mitingine taş atanlar arasında FETÖ iltisaklı kişilerin olduğu ortaya çıktı.

TVNet canlı yayınında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınanlar arasında FETÖ'den işlem görmüş isimlerin bulunduğunu söyledi.

Soylu, şu ana kadar 16 kişinin gözaltına alındığını belirterek soruşturmanın derinleştirileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Soylu, konuk olduğu tvnet canlı yayınında, gazeteciler Serhat İbrahimoğlu, Hüseyin Likoğlu ve Nedim Şener'in gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili sorularına yanıt veriyor.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erzurum İstanbul'u kaplamak için yapılan bir iş. Siyasetin ve seçimin kuralları var. Ve bu kurallara uymayanlar var. Esas mesele şu, YSK nereyi miting meydanı olarak verirse orada yapılmalı. Çarşının içindeki insanlarla miting yapabilmek için farklı alanlar tercih ediyorlar. Miting için kura çekiliyor. İstanbul için de kura çekildi. Miting nerede oldu? Atatürk Havalimanı. Onlara Maltepe çıktı onlar da Maltepe'de yaptı. Burada seçim kurallarına itaatsizlik söz konusu. Siyaset sorumluluk ister.

Erzurum'a gitmişsin, miting yapılmayacak yerde miting yapmışsın. Bu dünyanın en büyük yalancısıdır ve sahtekardır. İBB'nin başında sahtekar bir adam vardır. Ben bunlara yönelik güvenlik tedbiri almakla mükellefim. Miting yapılması gereken yerde yapmazsan oraya provokasyon yapmaya da gelirler. Provokasyonu Ekrem İmamoğlu yaptı. Bugün orada provokasyonları yapanları bulmak da bizim görevimiz. Tespit edilen 21 kişiden 16'sı gözaltına alındı.

Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Bu olaylardan bir şey çıkmaz, olan olaylar olur. Benim usulüm şudur. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Adli kontrolle de serbest bırakılmış sanırım. Eğer bu şekilde bir miting yapılıyorsa provokasyona açıktır. Ben de yapıyorsam açık.

İşte Bakan Soylu'nun açıklaması: