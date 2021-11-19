Erzurum'da deprem oldu
Köprüköy ilçesinde 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Gündem 19.11.2021, 15:50 19.11.2021, 15:59
Erzurum'un Köprüköy ilçesi merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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hafif yağmur
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