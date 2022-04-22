Erzincan'da gıda zehirlenmesi: 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Erzincan'da iftarın ardından rahatsızlanan 5'i çocuk 7 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Gündem 22.04.2022, 08:09 22.04.2022, 08:34
Yeni Mahalle'de yaşayan Taştan ailesi, iftarın ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve ishal belirtileri gösterdi.
Rahatsızlanan aile fertleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine müracaat etti.
Yemekten zehirlendiği düşünülen 5'i çocuk 7 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
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