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Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 160 öğrenciye icazetleri verildi

Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 160 öğrenci yapılan icazet töreniyle belgelerini aldı.

Gündem 25.11.2022, 19:15
Erzincan'da hafızlık eğitimini tamamlayan 160 öğrenciye icazetleri verildi

İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan 74 erkek öğrenci için Terzibaba Camisi'nde, 86 kız öğrenci için müftülüğün konferans salonunda icazet merasimi düzenlendi.

Ayasofya Camii İmam Hatibi hafız Bünyamin Topçu ile Mihrimah Sultan Camii Müezzini Bilal Yıldırım'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Terzibaba Camisi'ndeki törende, hafız öğrenciler de Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, törende yaptığı konuşmada, hafızlık yolculuğunun sabır ve fedakarlıklar gerektirdiğini söyledi.

Hafızlık hocalığının zor ve meşakkatli olduğunu ifade eden İşliyen, şöyle konuştu:

"Hafızlık hocalığı maaş karşılığında yapılacak bir meslek değildir. Hafızlık hocalığı bir hekimlik gibidir. Hafızlık hocalığı arkeolojik kazı yapan bir sanatçının göstermiş olduğu hassasiyetten daha fazla hassasiyet isteyen mahir bir ustalık gerektirir. Hafızlık hocalığı sabır gerektirir. Hafızlık hocalığı güler yüz, disiplin gerektirir. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Bu çocuklarımıza ve bütün ümmetin gençlerine dua edelim. Çünkü ümmetin gençlerini sokakta, caddede, ekranın başında, başına oturdukları birkaç inçten ibaret bir telefon ekranının tuşlarına dokunurken neyin beklediğini, hangi çıkamayacakları dünyaya dalacaklarını, hangi kirlerin gözlerini kirlettiğini, hangi kirlerin kalpleri ve zihinlerine müptela olduğunu bilme imkanına sahip değiliz."

Vali Mehmet Makas ise 600 seneden fazla İslam'a sancaktarlık yapmış bir millet olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türk denildiği zaman başka bir din akla gelmeksizin Türk eşittir Müslüman şiarıyla, gözüyle bakılmış bir millettir. Aslında bugünkü manzara, bu milletin tekrar dirilişi, kutlu yürüyüşüne bir kilometre taşı olarak işlenecek bir gün. Bu memleket öyle günler geçirdi ki Kur'an eğitimini sekteye uğratmak için devşirme olan insanlar ellerinden geleni artlarına koymadılar ama güneş balçıkla sıvanmıyor. Efendisinden dua almış bu aziz millet silkelendi, tekrar kendine geldi. Kutlu yürüyüşüne devam etmek adına bugün hafızlar yetiştiriyor. "

Konuşmaların ardından Vali Makas, İşliyen, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile İl Müftüsü Burhan Çakır, hafızlara belgelerini ve hediyelerini takdim etti.

Kaynak: AA
#Erzincan #hafızlık eğitimi #icazet
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