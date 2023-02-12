Erzin'deki başarının asıl sahibi unutuldu

Deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri Hatay olmasına karşın, Erzin ilçesi bölgede en az hasar gören ilçe oldu. İlçedeki bu başarının sahibi ise ilçeyi 10 yıl yöneten AK Partili belediye olduğu halde, medyada ilçeyi son 3 yıldır yöneten CHP'li başkanı öne çıkardı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden Hatay'ın 42 bin nüfuslu ilçesi Erzin’de bina yıkılmadı, bazı evler ile camilerin minarelerinde hasar oluştu. Başta CHP'liler olmak üzere bir kısım medya Erzin’in henüz 3 yıllık Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nu takdir etmeye başladı. Elmasoğlu ise, "Herhangi bir enkazımız yok. Depremden kaynaklı bir yaralı veya can kaybımız yok. Ancak İskenderun gibi yerlerde olan insanlarımızın can kayıpları var; onlara rahmet diliyorum. Erzin, o anlamda şanslı. Hasarlarımız var; az hasarlı, orta hasarlı binalarımız var. Az da olsa ağır hasarlı binalarımız var. Fakat bunlar, 7.7 gibi iki büyük depremin biraz doğal sonucu. Erzin'in özelinden kaynaklanan nedenler de var. Jeolojik yerleşim alanları, tek katlı yapılaşmanın çoğunlukta olması, bizim apartmanlaşmış bölgelerimiz de var" açıklamasında bulunmuştu.

BAŞARININ ASIL SAHİBİ KİM?

Erzin'de yıkım olmaması, hasarın çok az olmasının arkasındaki asıl isim 10 yıl boyunca ilçeyi yöneten AK Partili Kasım Şimşek'ti. Şimşek döneminde ilçenin bütün imar planları yapıldı, yüksek katlı yapılaşmaya ve kurallara aykırı yapılaşmaya izin verilmedi.

Yeni başkan Elmasoğlu'nun da aslında açıklamasında, yapı skokunun sadece kendi döneminde üretilmediğini belirterek önceki dönemin hakkını teslim etti; ancak medyada verilen haberlerde ise bütün başarı CHP'ye mal edilmek istendi.

Depremde herhangi bir binanın yıkılmadığını kaydeden Başkan Elmasoğlu, "Elimizden geldiğince kendi dönemime göre söyleyebilirim. Çünkü yapı stoku sadece benim dönemimde oluşmadı. Kendi dönemimle ilgili çok sayıda vatandaşımızın bazen siyasetten beklentileri oluyor. Diyorlar ki; 'Belediye başkanı görmesin, duymasın.' Kesinlikle diğer belediye başkanlarını suçlamak istemiyorum. Ben kendi yaşadıklarımı anlatmak istiyorum. Vatandaş görmemenizi, bu tip şeylerin olduğunu söylüyorlar. Kendi adıma bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedim. Buna rağmen yapanlar oldu. Bunlara da yeterli elemanımız olmuyor. Her şeyi takip edemeyebiliyorsunuz. Bunlara işlemlerini yaptık. Yıkım kararı aldık, savcılığa bildirdik" demişti.

KASIM ŞİMŞEK KİMDİR?

Erzin'deki başarının arkasındaki asıl isim olan Kasım Şimşek kimdir, nerelidir?

1951 yılında, Hatay’ın Erzin ilçesinde doğdu. 1976 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Eczacılık Yüksekokulu’ndan mezun oldu.





Erzin ilçesinde eczacılık yapmaktadırlar. Eczane işletmeciliğinin yanı sıra petrol işletmeciliği, narenciye ve meyve-sebze seracılığı yapmaktadır.



29 Mart 2009 yılında Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve belediye başkanı seçildi.



Başkan Şimşek, evli ve iki çocuk babasıdır.