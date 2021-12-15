banner38

Ermenistan'la normalleşmede yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistanla normalleşme konusunda, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadesini kullandı.

Gündem 15.12.2021, 20:57 15.12.2021, 22:36
Ermenistan'la normalleşmede yeni gelişme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavşuoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tensipleriyle eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarının ardından basına açıklamada bulundu.

Erdoğan'ın BAE ziyaretine ilişkin çalışmaların başladığını belirten Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz. 15 Şubat'ta Expo 2020'de Türkiye milli günü etkinliği düzenlemeyi planlıyoruz. Bugün muhataplarımızla da görüştük." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak." dedi.

Güven artırıcı adımlar atmak gerektiğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda istenen düzeyde olmadığını belirten Çavuşoğlu, ancak son dönemde ilişkileri normalleştirme yönünde bir irade ortaya konulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın Ankara ziyaretinin de son derece başarılı geçtiğini aktararak, BAE ziyareti kapsamında görüştüğü Türk iş insanlarının ilişkilerin soğuk olduğu dönemde dahi kısıtlamalara maruz kalmadığını dile getirdi.

BAE ziyareti kapsamında Dubai Emiri ve BAE Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum’la da Dubai’de görüşmesinin ardından Abu Dabi’ye geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Son derece verimli bir görüşme oldu. Ekonomik iş birliğimiz ve ilişkilerimizle ilgili konuları özellikle yatırım, ticaret ve diğer konuları ele aldık. Önümüzdeki süreçte imzalayacağımız anlaşmalar var, kara yolu taşımacılığıyla ilgili, kapsamlı ticaret anlaşması gibi konuları ele aldık." ifadesini kullandı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayit Al Nahyan ile de bir araya geldiğine değinen Çavuşoğlu, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarında diplomasi akademileri bulunduğunu ve iş birliği anlaşması yapıldığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, Veliaht Prens bin Zayit’le yapılan görüşmede, ikili ilişkiler yanında bölgesel konuların da ele alındığını aktararak, görüşülen bölgesel konular arasında Libya ve İran’ın nükleer anlaşmaya dönmesi gibi konuların yer aldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Özellikle Katar ve 4 ülkeyle yaşanan sıkıntının aşılması ve ilişkilerin normalleşmeye başlamasının tüm bölgeye etkisi olduğunu görüyoruz. Bu yumuşamanın, bizim bölgeyle ilişiklerimize de olumlu etkisi oldu. Bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Dubai’deki Expo 2020’yi ve burada kurulan Türk pavilyonunu da ziyaret ettiğini belirten Çavuşoğlu, müzakere edilen bazı anlaşma taslaklarından tamamlananların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE ziyaretinde imzalanmasını istediğinin altını çizdi.

Çavuşoğlu, Ermenistan’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik girişimlere ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi'nden sonra sürekli olarak pozitif mesajlar verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Özellikle Azerbaycan’ın, Ermenistan’a kapsamlı bir barış anlaşması imzalama teklifi son derece anlamlıdır, bu, Azerbaycan’la bizim niyetimizi ve bakış açımızı da gösteriyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar, ekonomik kalkınma ve ortak hayata geçirilecek projeler görmek istediğine işaret ederek, karşılıklı uçuşlara ilişkin gelişmeleri de anlattı.

Türkiye ve Ermenistan’dan hava yolu şirketlerinin İstanbul-Erivan arası uçuşlar için başvuruda bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bunları Ulaştırma Bakanlığımız ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz değerlendiriyor. Prensip olarak olumlu bakıyoruz. Hangileri uçabilecek, onlar önümüzdeki günlerde açıklanır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Ermenistan’ın bölgenin barışı ve huzuru konusunda olumlu adımlar atması ümidini dile getirerek, "Bizim niyetimiz halis, samimiyiz. Azerbaycan’ın da tek gayesi vardı, işgal edilmiş topraklarını geri almak. Sonuç olarak Azerbaycan, barış anlaşması teklif ettiğine göre Azerbaycan da iyi niyetli." değerlendirmesinde bulundu.

#ermenistan #Normalleşme
Yorumlar (0)
banner35
5
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 15 22
11. Boluspor 16 21
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 16 20
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Denizlispor 16 16
18. Altınordu 16 16
19. Balıkesirspor 16 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8