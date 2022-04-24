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Ermeni çeteler masumları acımasızca katletti

Ermeni Diasporası, her yıl 24 Nisan'da 1915 olayları ve sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanını gündeme getiriyor. Ancak Doğu Anadolu'daki birçok kent, Ermeni çetelerinin yaptığı katliamların izlerini taşıyor.

Gündem 24.04.2022, 11:55
Ermeni çeteler masumları acımasızca katletti

1915 ile 1919 yılları arası Ermeni çeteleri, Doğu Anadolu'da birçok kentte katliamlar yaptı. Kadın, yaşlı, çocuk demeden binlerce masumu hayattan kopardı.

Bölgedeki vahşetin izleri, toplu mezarlarla ortaya çıktı. Iğdır'ın Hakmehmet köyü onlardan sadece biri.

Iğdır Muhtarlar Derneği Başkanı Mikail Ud, "Iğdır bölgesinde, Erzurum'da Van'da doğuda Kars'ta yaptıkları katliamlar belli, benim köyümde de 83 tane şehidim var. 83 tane vatandaşımızı toplayarak buradaki su koyusunun önünde hepsini hançerleyerek, kurşunlayarak su kuyusuna doldurdular. 2009 yılında kuyuyu açarak şehitlerimizin naaşlarını, kemiklerini çıkarıp bütün dünya kamu oyunun önünde sergiledik" sözleriyle Ermeni katliamlarını anlattı.

Anadolu'da Ermeni zulmü

Van'ı adeta ateşe veren caniler, birçok köyde binlerce masumun canına kıydı. Muş'ta ise yaşlı, kadın ve çocuk 2 bin 800 kişiyi katlettiler.

Zulüm gören kentlerden biri de Erzurum. Ermeni çeteleri 1918 yılında 9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayan gece, Erzurum'un Alaca köyüne baskın yaptı. Yaşlı, genç, kadın erkek demeden 278 masum katledildi.

Ermeni çeteleri, sadece Alaca'ya değil, Yanıkdere'ye, Cinis'e, yollarının geçtiği her köye zulüm ve göz yaşı götürdü.

Erzurum ve civarında yaklaşık 12 bin 500 kişi katledildi.

Camide katliam yaptılar

Serhat şehir Kars da vahşeti yaşadı. Dini değerleri hiçe sayan Ermeniler, 286 kişiyi Ulu Cami'de toplayarak yaktı.

Ancak yaşattıkları onca acıyı görmezden gelen Ermeni lobisi, o tarihten bu yana boş durmadı.

Dünyanın birçok ülkesinde sözde 'Ermeni Soykırımı' yalanına sarılarak faaliyet yürüttü.

Arşivler katliamı belgeliyor

Tarihçi ve Yazar Fazlı Kartal, "Bugüne kadar 31 ülkenin parlamentosunda bu sözde soykırımı anma yasa tasarısını kabul ettirmiş bir grup olarak karşımıza çıkan bir gruptur. Aslında davaları Ermeni davası değil, kendi çıkarları için gündeme getirdikleri sözde bir yalan üzerine kurdukları bir yasa tasarısı" diyor.

Resmi kayıtlara göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Ermeniler tarafından şehit edilenlerin sayısı 519 bin.

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