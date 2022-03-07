Ermeni bakan da Antalya'ya geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını bilgisi paylaşıldı.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında özel temsilciler arasında Erivan ve Cenevre'de iki tur görüşme yapılmıştı.