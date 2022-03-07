Ermeni bakan da Antalya'ya geliyor
11-13 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın da katılacağı bildirildi.
Gündem 07.03.2022, 16:54
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mirzoyan'ın Antalya Diplomasi Forumu’na katılacağını bilgisi paylaşıldı.
İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çalışmaları kapsamında özel temsilciler arasında Erivan ve Cenevre'de iki tur görüşme yapılmıştı.
Kaynak: AA
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