Erkin Koray hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin usta ismi Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Kanada’da olan Anadolu rock müziğinin yaşayan efsanesi Erkin Koray, bugün Türkiye saatiyle öğleden sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Koray’la kızı Damla ilgileniyordu.

Hastanede tedavi altına alınan usta sanatçının hayatını kaybettiği duyuruldu. Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla duyurdu.

ERKİN KORAY KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Mustafa Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğmuş bir Türk rock sanatçısıdır. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türlerinde birçok özgün eser üretmiştir. Aynı zamanda Anadolu'nun kültürel mirasını koruma çabalarıyla da tanınmış, birçok türküyü yeniden düzenleyerek dinleyiciyle buluşturmuştur.

Erkin Koray'ın özgün çalışmaları, hem Doğu hem de Batı müziklerinden esinlenerek birçok müzisyeni etkilemiştir. Türk halk müziği örnekleriyle Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi eserleri, Türk sanat müziği eserlerini Anadolu rock tarzında yorumladığı Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalarıyla da dikkat çekmiştir.

Arabesk-rock tarzını yansıtan Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi eserlerin yanı sıra psychedelic rock'a özgü Mesafeler, Yağmur gibi parçalara ve metal müziği niteliğindeki Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi çalışmalara da imza atmıştır. 1960'ların sonlarına doğru, bağlama sesini daha geniş kitlelere duyurmak ve rock müziğinde kullanmak amacıyla elektro bağlama geliştirmiş, bu konuda Orhan Gencebay ile işbirliği yapmıştır.

Koray'ın müzik kariyeri, İstanbul'da doğduğu tarihten itibaren başlamıştır. Küçük yaşlarda annesi Vecihe Koray'dan piyano dersleri alarak müziğe adım atmış, ardından gitar çalmaya başlamıştır. Lise yıllarında amatör bir müzik grubu kurarak çalmaya devam etmiştir. 1962'de ilk müzik kaydını yapmış ve daha sonra askerlik hizmeti sırasında müzikle uğraşmıştır.

Erkin Koray'ın müziği, özgün tarzı, kendine has vokal tarzı ve enstrümantal yetenekleriyle dikkat çekmiştir. Onun kariyeri boyunca müziğin dönüşümünü yansıtan bir ayna olarak kabul edilebilir. Özellikle 1960'lar ve 1970'lerde Türk rock müziğinin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

Sonraki yıllarda da müziğe olan tutkusu ve yaratıcılığıyla dikkat çeken Erkin Koray, müzik piyasasının değişen dinamikleriyle de mücadele etmiştir. Özellikle telif hakları ve ekonomik zorluklar gibi sorunlarla karşılaşmış ve bazı dönemlerde müzik çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır.

Erkin Koray, Türk rock müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilmekte ve Türk müziğine yaptığı katkılarla anılmaktadır.