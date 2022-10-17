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Erken uyarı için her madencinin üzerinde çip vardı

Her işçinin üzerinde çip bulunuyor, işçiler 15-20 dakika hareketsiz kaldığında sistem uyarı sinyali gönderiyordu. Ocağın her bir noktasında metan ve karbonmonoksit sensörleri de bulunuyordu. Ancak tesisteki izleme merkezine hiç uyarı gelmediği öğrenildi.

Gündem 17.10.2022, 08:53 17.10.2022, 09:00
Erken uyarı için her madencinin üzerinde çip vardı

Amasra maden faciasına ilişkin soruşturmalar sürerken patlamanın ‘gaz boşalmasından’ kaynaklı olabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, yer üstündeki izleme merkezi, maden ocağını 7/24 izliyor. Her işçinin üzerinde çip bulunuyor, bu çip sayesinde işçiler 'nereye gidiyor, ne yapıyor, oturdu mu, çalışıyor mu' tüm detayları ile takip ediliyor. Hatta işçilerin 15-20 dakika hareketsiz olduğu acil bir durumda ise sistem uyararak sinyal gönderiyor. Ayrıca izleme merkezi görevlileri, ocağın her bir noktasındaki metan ve karbonmonoksit sensöründen sürekli bilgiler alıyor. Tesisteki izleme merkezine bir uyarı gelmediği ifade ediliyor.

METAN KAÇAĞI YOK

Galerinin yüzüncü metresindeki sensörde metan ölçümü yüzde 0.1, iki yüzüncü metreye gittiğinde yüzde 0.1 şeklinde sürekli artıyorsa bir yerde bir metan kaçağı başladığını gösteriyor. Böyle bir durumda oradaki havalandırma artırılıyor ve işçilerin maske takmaları konusunda uyarılar yapılıyor. Tüm tedbirler alındıktan sonra ise metan gazı tehlikesi bitince işçiler çalışmaya devam ediyor. Bartın’daki patlamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.

1 METREKÜPÜN ONDA BİRİ KADAR BOŞLUKTA SIKIŞTI

Bu kömür ocağının içerisinde büyük boşlukların bulunduğu ifade ediliyor. Bu boşluklarda 1 metreküpün onda biri kadar boşlukta metan gazı sıkıştığı tahmin ediliyor. Bu noktaya vurulan bir kazma darbesi nedeniyle bir gaz degajı başladığı öngörülüyor. Oradaki metan gazı oranının yüzde 5 ile yüzde 15 arasında olması durumunda infilak riski bulunuyor. Uzmanlar, “Bir taraftan dışarıdan verilen oksijen, bir taraftan metan gazı, bir taraftan da oradaki bir kazmanın taşa vurduğunda çıkan kıvılcım var. O da metan gazını birden alevlendiriyor. Bir kıvılcım ile alevlendirme de bomba etkisi oluşturuyor” değerlendirmesini yaparken, facianın nedeninin gaz boşalması olabileceği üzerinde duruluyor.

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