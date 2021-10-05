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Erişim sorunu sona erdi

Dünya genelinde yaklaşık 6 saat süren erişim sorunu giderildi. Kullanıcılar yavaş yavaş Instagram, WhatsApp ve Facebook uygulamalarına giriş yapmaya başladı.

Gündem 05.10.2021, 01:47
Erişim sorunu sona erdi

Facebook, Instagram ve WhatsApp sunucularında yaklaşık 6 saattir devam eden problemin giderildiği bildirildi.

Facebook sözcüsü, hizmetlerin çalışmaya başladığını ancak eski haline dönmesinin biraz daha zaman alacağını duyurdu.

Kaynak: AA
#Facebook #whatsapp #instagram
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