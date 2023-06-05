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Ergun Göknel öldü

İSKİ skandalının baş kahramanı Ergun Göknel hayatını kaybetti.

Gündem 05.06.2023, 16:35
Ergun Göknel öldü

Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. Ergun Göknel'in cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.  Törene, eski eşi Fatma Müjgan Doğan, oğlu Demir Göknel, gelini Güliz Göknel, yakınları ve İSKİ’de birlikte çalıştığı mesai arkadaşları katıldı. Cenazeye İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Baba çelenk gönderdi. Taziyeleri Ergun Göknel'in oğlu Demir Göknel kabul etti. Göknel, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Göknel'in eski eşi Fatma Müjgan Doğan ise "Çok muhterem bir insandı. Yardımsever, şikayet etmeyen, çözüm odaklı ciddi bir yönetici ve iyi bir eşti. Ayrıldık ama daimi dost kaldık. Ergun bir sürü güzel erdemi kendinde toplamış bir insandı. Allah rahmet eylesin. Hislerimi ifade etmem gerekirse  öyle bir insanı kaybettiğimiz için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Ergun Göknel'in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

ERGUN GÖKNEL KİMDİR?

Ergun Göknel, 9 Nisan 1937'de İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaokulu Şişli Terakki, liseyi ise English High School for Boys İstanbul (İstanbul İngiliz Erkek Okulu)’da okudu. Stuttgart Üniversitesinden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Doktorasını da aynı üniversitede tabii bilimler alanında yaptı.

1968’de beş ay kadar Ankara’da Atom Boya ve Kimya Sanayiinde, 1970-72 yılları arasında Gebze İzocam AŞ’de laboratuvar şefi olarak çalıştı. Avcılar Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’de işletme ve fabrika müdürlüğü (1972-80) yaptı. 1980-81 yılları arasında Selplast AŞ’de genel müdürlük, 1981-82 arasında ise Kozanoğlu-Çavuşoğlu Grubunda gıda sanayi koodinatörlüğü, Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 1982’de Plastel Plastik ve Kauçuk Sanayi AŞ’ye dönerek genel müdürlük görevinde bulundu. 1985-89 yılları arasında kendi mümessillik ve danışmanlık kuruluşu Elkim AŞ’de çalıştı. Nisan 1989-93 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ’de genel müdürlük yaptı. Bir ihale yolsuzluğu davasında mahkümiyet alarak beş yıl (Ağustos 1993-Ağustos 1998) Bayrampaşa ve Eskişehir Kapalı Cezaevleri ile Keçiören ve Kalecik Açık Cezaevlerinde kaldı. Ağustos 1998’de tekrar kendi şirketinde çalışmaya başladı. Kasım 2002 ayından itibaren Haberx.com. internet sitesinde köşe yazarlığı yaptı.

ERGUN GÖKNEL NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Ergun Göknel, 3 Haziran’da Levent'te oğlunun evinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı tedavi görürken 85 yaşında hayatını kaybetti.

ESERLERİ
Sanık Dut Ağacı (2003), Ağlayayım mı Güleyim mi?

Medya Yargı ve Politikanın İSKİ Sınavı (2004)

Başarısız Başarı-Bir İstanbul Macerası (2005). 

#Ergun Göknel
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