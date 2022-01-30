Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı: 1071 personel görev alıyor
Türkiye'nin terörle mücadelesi gerek içeride gerekse de dışarıda devam ediyor. Bu kapsamda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan ve 1071 personelin görev aldığı Eren Kış-17 operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığınca, 'Eren Kış-17 Muş-Şenyayla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray' operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 1071 personel görev alıyor.
Halen kış üstlenmesindeki teröristleri "Ara-Bul-Yok et" taktiğiyle etkisiz hale getirmek, başta eylem olmak üzere her türlü hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek maksadıyla, Muş'ta "Eren Kış-17 (Muş- Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1071) personel (74) operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Operasyonları', inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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