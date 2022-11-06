Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van İlinde “Eren Abluka Sonbahar-Kış-10 (Van- Çatak-Surik-Andiçen) Şehit Uzman Jandarma Çavuş Mustafa Bozkurt Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 460 personel, 40 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Sonbahar-Kış Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği vurgulandı.