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Eren Abluka-34 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır’da 1200 personelin katılımıyla Eren Abluka-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Gündem 13.08.2022, 14:08
Eren Abluka-34 operasyonu başladı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde “Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı” Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1200 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Güldiken ve Yorulmaz mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 224 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama çalışmalarında; 8 milyon 849 bin 330 kök kenevir bitkisi, 648 bin 200 kök skunk bitkisi, 775 kg esrar (kubar ve toz) maddesi ele geçirildi.

#diyarbakır
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