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Erdoğan'ın talimatı HDP'yi rahatsız etti

"Osman Kavala" için serbest bırakılsın çağrısı yapan 10 büyükelçi için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen "İstenmeyen adam talimatı"na CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden sonra HDP'liler de karşı çıktı.

Gündem 25.10.2021, 15:39 25.10.2021, 15:42
Erdoğan'ın talimatı HDP'yi rahatsız etti

Gezi olayları tutuklusu Osman Kavala’ya ilişkin 10 büyükelçiden gelen açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sert çıkışı başta Türkiye'de olmak üzere tüm dünya kamuoyunun gündemine oturdu.10 büyükelçinin Türkiye'ye parmak sallayarak yaptığı "Osman Kavala serbest bırakılısın" çağrısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dışişleri Bakanı'na, bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim" açıklamalarında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tepkisi sonrası CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden sonra Kandil'in siyasi ayağı HDP'den de tepki geldi.

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar yazılı açıklama yaparak şunları söyledi:

'HALKLARIMIZIN ÇIKARLARINA AYKIRI'

"Dış politikada yeni bir tutarsızlık halkası olan ve ülkelerin savaş halinde bile nadiren başvurdukları bir yöntemle ‘istenmeyen adam’ ilan etme girişimi halklarımızın çıkarlarına aykırıdır. 10 büyükelçi içinde yer alan ABD, Kanada ve Yeni Zelanda dışındakilerle Türkiye, Avrupa Konseyi üyeliğini paylaşmaktadır ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne birlikte taraftır.

Bu ülkelerin büyükelçilerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Osman Kavala’nın serbest bırakılması kararlarına uyulması çağrısında bulunmaları nedeniyle bu muameleye maruz kalmaları akılla izah edilemez.

'SİYASİ ENGELLER KALDIRILMALI'

Atmaya hazırlanılan bu adım, ülkeyi yeni çıkmazlara götürecek, şiddetlenecek mali ve iktisadi krizlerin ve Türk lirasının değersizleşmesinin bedelini her gün yoksullaşan halklarımız ödeyecektir.

Türkiye gerçekten de uygar dünyaya ait olduğunu iddia etmeyi sürdürecekse, Cumhurbaşkanı’nın yapabileceği tek doğru şey, AİHM kararlarının uygulanması önündeki siyasi engelleri kaldırmaktır."

#Osman Kavala
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