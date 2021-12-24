Erdoğan'dan ekonomist ve akademisyenlerle önemli toplantı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Gündem 24.12.2021, 14:12 24.12.2021, 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirecek.
Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sat 14.00 sıralarında basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapması bekleniyor.
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