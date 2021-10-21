Erdoğan'dan 10 büyükelçiye 'Osman Kavala' tepkisi: 'Türkiye'ye ders vermek haddinize mi sizin?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı; hem iç, hem dış politikaya dair önemli mesajlar verdi. 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılma çağrısına sert tepki gösteren Erdoğan, ''Bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye ders vermek haddinize mi sizin?'' dedi. ABD ile yaşanan F-35 gerilimini de değerlendiren Cumhurbaşkanı ''1,4 milyar dolarımızı öyle veya böyle alacağız'' şeklinde konuştu. Erdoğan, erken seçim olmayacağını ve seçimlerin Haziran 2023'te yapılacağını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Uçakta yer alan gazetecilerden NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını aktardı.

''BUGÜNE KADAR 30 AYRI AFRİKA ÜLKESİNE 41 ZİYARET GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUK''

Batı Afrika turunu değerlendiren Erdoğan, 17 Ekim'de başladığı ziyaretlerin verimli bir şekilde tamamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ''Böylece bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Sadece bu tablo bile tek başına Türkiye’nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu seyahatimde Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla yaptığımız görüşmelerde, ikili ilişkilerimiz ile bölgesel konuları etraflıca ele aldık'' dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

''Angola’da, Angola Ulusal Meclisine hitap ettik. Ziyaretimiz vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş Forumu’nda karşılıklı yatırım ve iş imkanlarını değerlendirdik. Angola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço ile ilişkilerimizi eğitimden güvenliğe, ekonomiden kültürel hayata kadar her alanda geliştirmek doğrultusunda bir kez daha mutabık kaldık.



Keza bir ilki teşkil eden Togo ziyaretimizdeki temaslarımız, Togo ile son dönemde bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle yakalanan ivmeyi daha da güçlendirdi. Togo Cumhurbaşkanı Sayın Gnassingbe ile terörle mücadele ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Kendisiyle siyasi ve askeri alanda işbirliğimizi ilerletme arzumuzu da teyit ettik.

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