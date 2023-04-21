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Erdoğan ve Yapıcıoğlu bayrama Ayasofya'da girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya Camii'nde birlikte kıldı.

Gündem 21.04.2023, 10:25
Erdoğan ve Yapıcıoğlu bayrama Ayasofya'da girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ramazan Bayramı namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı.

Namaz çıkışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldığı bayram namazının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Karadeniz gazının halkla buluşmasına ilişkin hisleri sorulan Erdoğan, Karadeniz doğal gazıyla ilgili dün akşam söylenmesi gereken ne varsa bunları söylediklerini hatırlatarak, öncelikle bir ay, ardından da bir yıl olmak üzere ücretsiz şekilde Karadeniz doğal gazını milletle buluşturacaklarını söyledi.

"Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın" diyen Erdoğan, "Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız artık doğal gazımızın girmediği il, ilçe inşallah bırakmayacak. Bu yoğunlukla yüklenecek. Şu an itibarıyla da bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu rezervi artırmak, üretimi artırma noktasında" şeklinde konuştu.

"Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programına ilişkin soruya, yarın Nurdağı'nda olacağını, oradan Gaziantep'e geçeceğini, yetiştirebilirse Hatay'a da geçme durumunun olacağını söyledi.

Bölgedeki turları devam ettireceklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Daha sonra da tabii açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim. Yani bu konuda İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle bu çalışmaları devam ettirirken şehir mitinglerimizi de Artvin, Rize'den başlamak üzere Trabzon, aynı şekilde Giresun, Ordu, Samsun bu şekilde devam ettireceğiz. Planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Yani gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Tabii ben şahsen yalnız çalışmıyorum. Aynı zamanda tüm kabine üyesi arkadaşlarımız zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah bu kalan süreyi dolduracağız. Tabii bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak."

"İnanıyorum ki ülkemde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin Togg'a ilişkin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Teslimat tırlarımız zaten yollarda şu anda. Bunun dışında değerli kardeşim İlham Aliyev'e aynı şekilde gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e aynı şekilde gönderdik ve bunu diğer liderlerle de bu şekilde inşallah paylaşacağız. Togg'un sadece bir ulusal değil, uluslararası marka olduğunu da inşallah dünya görecek. Şu an itibarıyla bu lider dostlar, kardeşler çok çok memnunlar, mutlular. İnanıyorum ki ülkemde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar."

"Bakanlar da özellikle araçlarına vatandaşları davet ediyor, herkes çok memnun." değerlendirmesi üzerine ise Erdoğan, "Siz de ihmal etmeyin" dedi.

AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda ben tabii bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir, yani biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik.

Ama bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle bir kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla da zaten İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibarıyla yargıya yapılıyor."

Erdoğan'a, bayram namazında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından camide vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Cami çıkışında yaptığı açıklamaların ardından basın mensuplarıyla bayramlaşan Erdoğan, gazetecilere çikolata ve börek ikram ettikten sonra günün anısına fotoğraf çektirdi.

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