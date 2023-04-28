Erdoğan ve Kılıçdaroğlu aynı gün aynı şehirde
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingleri aynı gün farklı yakalarda yapılacak. Erdoğan Avrupa yakasında Kılıçdaroğlu ise Anadolu yakasında aynı gün aynı saatte miting düzenleyecek.
Gündem 28.04.2023, 15:37 28.04.2023, 15:48
Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. 4 cumhurbaşkanı adayı çalışmalarını hızlandırırken, liderlerin miting takvimleri de belli oldu.
Bu noktada dikkat çeken bir tesadüf meydana geldi. Buna göre Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Milllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacak.
İki lider megakentte aynı saatlerde miting yapmaya hazırlanırken, aralarındaki tek fark programlarının yapılacağı yer oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda gerçekleşecek.
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|50
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|17. Adanaspor
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|25
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|32
|17
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|33
|75
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|31
|73
|3. Newcastle
|32
|62
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|31
|60
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|33
|54
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|54
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|53
|8. Brighton
|30
|49
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|33
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|32
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|32
|34
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|30
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|30
|18. Leicester City
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|29
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|Takımlar
|O
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|1. Barcelona
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|76
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|55
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