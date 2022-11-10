Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de.
Gündem 10.11.2022, 09:21
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni başladı. yürüyerek Anıtkabir'deki Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.
Saat tam 9:05'te saygı duruşu başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması bekleniyor.
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