Erdoğan ve Caparov'dan ortak açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü dolayısıyla ortak açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan ortak açıklamada, bugünün, Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve bu ülkeyle diplomatik ilişki kuran ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 30. yıl dönümüne tekabül ettiği belirtildi.

Geçen 30 yılda, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde geliştiği bildirilen açıklamada, 26 Nisan 2011'de iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin kurulmasının üst düzey siyasi diyaloğu daha da güçlendirdiği, ekonomik iş birliğini arttırdığı, kapsamlı kültürel ve beşeri münasebetleri de teşvik ederek iki ülkenin stratejik ortaklığından doğan potansiyellerin hayata geçirilmesine ivme kazandıran önemli bir kilometre taşını teşkil ettiği vurgulandı.

Düzenli olarak gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler ile Karma Ekonomik Komisyon ve Ortak Stratejik Planlama Grubu gibi etkin iş birliği mekanizmalarının kardeş iki ülkenin ikili gündemlerini genişletmeleri ve ortak çıkarlara yönelik tüm konularda karşılıklı fayda sağlayacak sonuçlar elde etmelerini mümkün kıldığı belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Parlamentolar arası faaliyetler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi arasındaki düzenli karşılıklı ziyaretler, Türk-Kırgız ilişkilerinin giderek daha önemli hale gelen tamamlayıcı unsurları olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, günümüzde bölgede önemli bir istikrar unsuru haline gelen askeri-teknik ve güvenlik alanlarında iş birliğini aktif bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, Kovid-19 salgınıyla mücadelede ve salgının vatandaşların, ticari ve ulaştırma faaliyetlerinin üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada örnek bir dayanışma sergilemişlerdir. Bu konudaki yakın iş birliğini ve dayanışmalarını derinleştirmeyi sürdüreceklerdir."

Açıklamada, Türkiye ve Kırgızistan'ın, uluslararası ve bölgesel kuruluşlardaki benzer tutumlarını dikkate alarak, uluslararası ilişkiler sistemini daha da demokratikleştirmek ve uluslararası hukukun norm ve ilkelerini geliştirmek amacıyla çok taraflı platformlarda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

Her iki ülkenin, BM'nin barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve bu faaliyetlerinin etkinliğinin daha da arttırılmasındaki merkezi koordinasyon rolünü desteklediği vurgulanan açıklamada, devletlerin iç işlerine karışmama ilkesine saygı göstererek ve ekonomik kısıtlama politikalarını reddederek, acil küresel ve bölgesel sorunları ele almaya yönelik çok taraflı ve kolektif yaklaşımlara destek verdiği ifade edildi.

İki ülkenin de terörizmin her türünü ve tezahürünü şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki ülke, bu musibetle etkili bir şekilde mücadelenin, ancak konuyu siyasallaştırmadan ve çifte standarttan uzak bir şekilde birlikte hareket edildiğinde ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ile BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisi hükümlerine de kesin ve tereddütsüz bir şekilde uyulduğunda mümkün olacağına inanmaktadır. Çok sayıda uluslararası kuruluşta aktif üyeler olan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, düzenli istişareler ve Türk dünyası içinde iş birliği ve dayanışmanın derinleştirilmesini, üye devletler arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri bağların daha da geliştirilmesini amaçlayan ortak faaliyetler yoluyla, Türk Devletleri Teşkilatı içinde de yeni girişimlerin teşvik edilmesi için iş birliği yapmaktadır.

Türkiye ve Kırgızistan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın rolünün ve etkinliğinin daha da arttırılması amacıyla birlikte çalışmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti, her iki devletin sürdürülebilir kalkınmasını, istikrarını ve refahını geliştirmek amacıyla ikili stratejik iş birliğinin yanı sıra çok taraflı platformlardaki diyalog ve iş birliğini daha da güçlendirme iradelerini teyit etmektedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yıldönümünü tebrik etti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olmakla her daim iftihar edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen 30 yılda Türk-Kırgız ilişkilerinin ortak tarih, kültür ve kardeşlik ilişkileri temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı gelişme kaydettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu özel ve anlamlı yıldönümü vesilesiyle yaptıkları ortak açıklama ile de işbirliğini ve dayanışmayı derinleştirmeye yönelik müşterek iradelerini sergilediklerini vurguladı.