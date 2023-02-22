Erdoğan ve Bahçeli, İslahiye'de minik İpek'in doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden İslahiye'ye geçti.
Burada konteyner kentteki aileleri ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli, bugün doğum günü olan İpek isimli kız çocuğunu kutladı, hediyeler verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli, engelli çocukları olan aileleri de ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'de konteyner kenti ziyaret etti https://t.co/T4Sy7994bW pic.twitter.com/3BgFYOU3HY— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 21, 2023
Çocukların sağlık durumları hakkında ailelerden bilgi alan Erdoğan, tedavileri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu'na talimat verdi.
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