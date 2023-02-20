Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek.
Gündem 20.02.2023, 13:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek.
Ziyarete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek.
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