Erdoğan ve Bahçeli deprem bölgesine gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş ve depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek.

Ziyarete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik edecek.