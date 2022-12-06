Erdoğan, Twitter'da en güçlü lider sıralamasında üçüncü oldu

Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medya ve iletişimden sorumlu danışmanı İsmail Cesur yaptı.

Küresel bir halkla ilişkiler ajansına ait dijital diplomasi araştırma topluluğu tarafından "Twitter'daki En Güçlü Liderler" çalışması yapıldığını duyurdu.

Araştırma sonucuna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel Twitter hesabı 2022'de iki sıra birden yükseldi.

Böylece Erdoğan, 19 milyonun üzerindeki takipçisi ile dünyadaki en güçlü üçüncü Twitter hesabının sahibi olurken, Avrupa'nın en güçlü siyasi lideri unvanını da korudu.

Listenin başında Hindistan Başbakanı Modi, ikinci sırasında ise ABD Başkanı Biden yer alıyor.