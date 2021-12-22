Erdoğan: 'Turkovac aşımız ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olsun'

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a acil kullanım izni çıktı, bugün itibarıyla seri üretim başladı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Ülkemizde üretilebilir hale gelmesi çok önemlidir. Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacıllarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve Biontech aşısının ardından Turkovac'ı da sunabileceğiz. Turkovac'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. Turkovac aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Aşı ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gelecek hafta sonundan itibaren, yıl bitmeden başta şehir hastanelerimiz olmak üzere kullanıma geçeceğiz" dedi.