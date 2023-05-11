Erdoğan: Türkiye yüzyılını Kürt kardeşlerimle inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Kürt vatandaşlara mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Kürt kardeşlerim; bugüne kadar ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek için büyük mücadeleler verdik. Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık. Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz. Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi, önümüze hangi tuzakların kurulduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye'ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır. Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

Her kim terör tehdidi altındaki eski Türkiye'yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır. Her kim emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır. Her kim haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında Tayyip Erdoğan'ı bulacak, Cumhur İttifakı'nı bulacaktır. Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe; bu ülkede analar bir daha ağlamayacak… Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek… Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak! Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz."