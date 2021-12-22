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Erdoğan: 'Türkiye son 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gündem 22.12.2021, 12:24 22.12.2021, 13:18
Erdoğan: 'Türkiye son 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır" dedi.

"Dünyadaki gelişmeler son 10 yılda daha kritik bir seviyeye ulaştı"

Milletimize karşı sorumluluklarımızı daha çok çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Dünyada ve bölgede son 10 yılda yaşanan gelişmeler salgınla birlikte daha kritik bir seviyeye ulaştı.

Türkiye 10 yıllık dönemde aklınıza gelecek her yol ve yöntemle sınandı. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar ukruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdi. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik, ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Biz bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundan hiç sapmadık.

"Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz"

Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmaktan bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye biz düşürdük, faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdi o da bizdik. Sizin tarihiniz yüksek enflasyonla yüksek faizle dolu. Halkımızı enflasyon ve faize ezdirmemenin mücadelesini veriyoruz. İşte şimdi o mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Yeni bir atılımın içindeyiz. Bu defa da hayırlısıyla istediğimiz neticelere ulaşacağız. 

"Haziran 2023'te seçimimiz en güzel şekilde yapacağız"

Aylardır erken seçim diyor. Erken seçim yok, noktalı virgül değil nokta koyuyorum. Bu ülke bir hukuk devletidir, belirlenen tarihte seçim yapılacaktır. Bu ülkede hukukun ne olduğunu öğreneceksin. Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız. 

"Hep birlikte dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz"

Türkiye'nin kazanımlarını heba edemeyeceksiniz, eski o kötü günlerine döndüremeyeceksiniz, bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Ya millet iradesini kabul edeceksiniz ya da kaybedeceksiniz. Türkiye kazanacak, Türk milleti kazanacak, ama siz kaybedeceksiniz. Hep birlikte büyüyeceğiz, yükseleceğiz, dünyada hak ettiğimiz yere geleceğiz. Altını çizerek söylüyorum ne yaptığımızı biliyoruz, nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. Kur ve enflasyon baskısı altında hiçbir vatandaşın kazanımını kaybetmesine izin vermemekle kararlıyız.

"Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir"

Ekonomide yaşanan gelişmeler sadece bizim ülkemize mahsus değil, sadece bu döneme mahsus da değildir. Ekonomi sürekli bir değişim içindedir. Kriz 2008 yılında başlamış salgınla birlikte de gün yüzüne çıkmıştır. Ekonominin temeli değişirken çatısının aynı kalması mümkün değildir. Türkiye bu treni kaçırmayacak, bu trenin 1. sınıfında hak ettiğimiz yeri alacağız. 

"Dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır"

Döviz kurunu serbest piyasa ekonomisi kuralları içerisinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Burada kazanan sadece bankada parası olan veya ihracat yapan değil ülkemizin tamamıdır, 84 milyonun her bir ferdidir. Serbest piyasanın kendi kuralları ile işlemesini temin etmenin gayreti içerisindeyiz. Serbest piyasa kurallarına aykırı iş yapmıyoruz, serbest piyasanın kurallarıyla işlemesini temin etmeye çalışıyoruz.

"Ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma eylemini gösterin"

Ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma eylemini gösterin. Dün biri çıkmış dolar almanın tam zamanı gibi açıklamalar yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabını en kısa zamanda benim milletim en güzel şekilde verecek. Bu sözün tercümesi kurun yeniden ülkenin gerçekleriyle kurun seviyelere çıkmasını dilemektir.

"Uzun yılların hayalini hayata geçirdik asgari ücreti devre dışı bıraktık"

Uzun yılların hayalini hayata geçirdik asgari ücreti devre dışı bıraktık, bunu da bizim iktidarımız başardı. Asgari ücretteki vergiyi kaldırarak memurlarımıza aylık ortalama 300 lira ücret artışı sağladık. 3600 ek gösterge uygulamasını da önümüzdeki yıl içinde hayat geçiriyoruz. Özel sektörümüzün de çalışanlara hak ettiği maaşı vereceğine inanıyoruz. 

Çiftçilere "kuraklık" desteği: 2,6 milyar lira hesaplara yatmaya başladı

Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1,5 katı 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ağaçlandırma da Avrupa'da birinci, dünyada dördüncüyüz. Orman işçilerimize bir müjde vermek istiyorum. Kuraklıktan zarar gören 651 bin üreticimize kuraklık desteği ödemesi yapıyoruz. 2,6 milyar lira kuraklık desteğini, çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya başladık.

TRT

#erdoğan #TBMM
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