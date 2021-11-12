Erdoğan, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Türk Konseyi'nin 8. zirvesi vesilesiyle İstanbulumuzda sizleri misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi kararlara imza atacağımız zirvenin ülkelerimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.