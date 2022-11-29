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Erdoğan: 'Turizmde kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık dönemindeyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu'nda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Gündem 29.11.2022, 15:57
Erdoğan: 'Turizmde kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık dönemindeyiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da hem turist sayısı hem turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ülkemiz dünyanın tüm güzelliklerini kendinde toplamış bir hazineye sahiptir. Dünyada turizm sektörünün büyük atılımlar gösterdiği dönemlerde biz süreci hep geriden takip ettik.

Bu atılımı ilk kez Özal döneminde başlattık. Sonra AK Parti döneminde bu atılımları hızlandırdık.

Turist başına harcamanın bin dolara yaklaşması verilen emeklerin karşılığının alınmaya başladığının göstergesidir.

"Turizmde ustalık dönemindeyiz"

Sadece turizm sektöründe 143 bin yatak kapasitesini aşkın yatırımlar devam ediyor. Terörden arındırdığımız Güney Doğu Anadolu bölgesi bunlardan biridir. Sağlık turizmi bunlardan biridir.

İstanbul'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Van'a pekçok şehrimiz başlı başına turizm değeridir. Turizm sektöründeki gücümüzün giderek farkına varıyoruz. Yaşadığımız coğrafyanın kıymetini yeterince bilmiyor olabiliriz ama dışarıdan gelen bu zenginliği hemen farkediyor. Turizmde artık çıraklık ve kalfalık dönemimizi bitirdik, ustalık dönemindeyiz.

Coğrafyanın güzelliklerinden söz ederken, aynı coğrafyanın zorluklarını da göz ardı etmiyoruz. Ülkemizi yeniden siyasi istikrarsızlık, sosyal çatışma bataklığına sürüklemek isteyenler bugün de boş durmuyor. Ama unuttukları bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değildir.

Ülkemiz artık 2 teröristle, medya manipülasyonları ile istikametini değiştirecek bir yer olmaktan çoktan çıkmıştır. Millletimiz bu gerçeği 15 Temmuz'daki şanlı direnişinden kahraman ordumuza kadar pek çok yerde ortaya koymuştur.

TÜROFED üyeleri başta olmak üzere turizmcilerin her birinin atacağı adımda hükümetin desteğini yanlarında bulacaklarından emin olsunlar.

Biz Türkiye'nin çıkarları söz konusu olduğunda kimsenin kimliğine bakmayız. Baktığımız tek yer ülkemize kazandırılan eserler ve milletimize yapılan hizmetlerdir. Yatırımcı düşmanlığıyla siyaset yapmadık yapmayız. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için son 20 yılda verdiğimiz demokrasi ve kalkınma mücadelesinin sizler de şahidisiniz. Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir dönem açılıyor.

Küresel dengeleri kuyumcu terazisi titizliğiyle ölçüp politikalarımızı buna göre belirliyoruz.

#erdoğan #Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu
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