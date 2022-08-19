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Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gündem 19.08.2022, 15:55
Erdoğan, TİM Başkanı Gültepe ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da katıldı.

Kaynak: AA
#erdoğan #TİM BAŞKANI #tim
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