banner38

Erdoğan, Siirt'te kanaat önderlerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te kanaat önderlerine hitap ederek, "Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarıncaya dek izin vermeyeceğiz. Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir genç bile yoktur" dedi.

Gündem 04.12.2021, 17:25 04.12.2021, 17:39
Erdoğan, Siirt'te kanaat önderlerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te kanaat önderlerine hitap etti.

"Biz 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya devam ediyoruz"

Birileri Ankara'nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken, sadece sandık ufukta görününce milletin kapısını çalanlardan olmadık, biz 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya aynı hassasiyetimizle devam ediyoruz. Toplumumuzun her kesimiyle bağlarımızı daha çok güçlendiriyoruz.

Yalan terörü ve bilgi kirliliğini karşı vatandaşımıza izah etme fırsatı bulduk.

"Millete hiçbir şey vaat edemeyenler milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyorlar"

Bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen ve yüzde 52'yi gayrimilli kabul eden gayrimeşru zihniyetini milletimin takdirine veriyorum. Böyle bir anlayış olabilir mi? Demek ki bunlar kendilerini ifade ediyorlar, yani biz gayrimilliyiz diyorlar. Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bir zihniyetin ülkedeki yerinin ne olduğunu en iyi milletimiz bilir. 2023'e giden süreçte millete hiçbir şey vaat edemeyenler milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyorlar. 

"Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz"

Aynı düşünmek, aynı fikirleri paylaşmak zorunda değiliz. Ancak aynı ülkenimn vatandaşları olarak birbirimizi dinlemek zorundayız. Siyasi rekabetin siyasi husumete dönüştürülmesine izin veremeyiz. Kimsenin ateşe benzin dökme hakkı yoktur.  Söz konusu vatansa farklılıklarımızı bir kenara bırakarak aynı ortak yolda buluşma iradesini gösterebilmeliyiz. 

"Türkiye'ye çağ atlattık"

Türkiye'ye çağ atlattık. İnşa ettiğimiz eserler, hayata geçirdiğimiz projeler ile tüm ülkenin çehresini değiştirdik.

"Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir genç bile yoktur"

Terör örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça ne tür alçaklar ortaya saçılacaktır. Zaman geçtikçe bölücü örgütün, ülkemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğunu yapan kiralık katil sürüsü olduğu çok daha net görülecek. Terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarıncaya dek izin vermeyeceğiz. Devletimizin bu konudaki kararlılığı tamdır. Türkiye'nin de bölgemizin de geleceğinde Kandil uzantılı siyasete yer olmadığının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız tek bir genç bile yoktur. Biz sağlam durursak, elimizden gelenin en iyisini yaparsak kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. 

#erdoğan #Siirt
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. İstanbulspor 14 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 14 18
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7