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Erdoğan şartlarını kabul etti, ekonomide patron Şimşek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin yeni patronu olacağı belirtilen ismin bütün taleplerini kabul etti. İddiaya göre Merkez Bankası başkanlığı için önerilen isimler de Erdoğan tarafından onay aldı. Yeni ekonomi yönetiminin Türkiye'ye yeni yatırımların gelmesi açısından hayli önem taşıdığı biliniyor.

Gündem 02.06.2023, 10:04
Erdoğan şartlarını kabul etti, ekonomide patron Şimşek olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Maliye ve Hazine eski Bakanı Mehmet Şimşek'in arasındaki görüşmeye ilişkin dikkat çeken detaylar netleşmeye başladı. Hürriyet yazarı Selvi de net ifadelerle Şimşek'in yeni kabinede yer alacağını duyurdu.


Edinilen bilgilere göre Mehmet Şimşek’in görüşmeye hazırlıklı gittiği, Türkiye’nin ekonomik tablosuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi.

Şimşek’in 2,5 saat süren sunumunda Erdoğan’a, mevcut ekonomik programın küresel ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini anlattığı öğrenildi.

"50 MİLYAR DOLARLIK FON GİRİŞİ SAĞLANABİLİR"

Görüşmede Şimşek, yeni bir finans politikası ve yönetiminin şart olduğunu ayrıca faiz politikaları konusunda toleranslı davranılması gerektiğini söyleyerek "Yeni bir para politikası uygulamaya konulmalı, güven ortamı sağlanmalı. Uluslararası piyasalar ülkelerin merkez bankalarının ne yaptığına bakar. Bu nedenle Merkez Bankası başkanlığı çok önemlidir. Merkez Bankası yönetimi konusunda adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Güven ortamı oluşursa, Türkiye’ye ilk etapta 50 milyar dolarlık bir fon girişi olacaktır. Bu fonun girişi bir anlamda diğerlerine de referans olacaktır ve devamı gelecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI İÇİN İSİM ÖNERİSİ

Faiz politikaları konusunda "Toleranslı davranılması" gerektiği fikrine Cumhurbaşkanı'nın itiraz ettiği, ancak Şimşek'in faiz ve para politikalarında atılması gereken adımları aşama aşama anlattığı ifade edildi.

Öte yandan, Erdoğan’ın, Merkez Bankası yönetimi için isim istediği, Şimşek’in ise birden fazla isim sayarak öneride bulunduğu öğrenildi.

SELVİ DUYURDU: EKONOMİ YÖNETİMİ ŞİMŞEK'TE

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde, Mehmet Şimşek'in dün Başkan Erdoğan ile iki kez görüştüğünü ve ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdiğini duyurdu. 

Abdulkadir Selvi, Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacının olduğunu ve dün yapılan görüşmelerde o güvenceyi aldığını belirtti.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım;

Bu kabinede en önemli koltuklardan biri ekonomi yönetimiydi. Yerli, yabancı yatırımcı Mehmet Şimşek ekonomi yönetimini üstlenecek mi diye soruyordu. Mehmet Şimşek dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’la iki kez görüştü ve sonunda ekonomi yönetimini üstlenmeye karar verdi.

Rahatça ekonomi yönetimi Mehmet Şimşek’te diyebiliriz. Bu seçimlerde AK Parti’yi en çok ekonomi zorladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonominin başına Mehmet Şimşek’i getirerek çok önemli bir adım attı. Mehmet Şimşek’in ismi piyasalara moral oldu.

Çünkü nasıl bir ekonomi modeli uygulanacağı önemliydi. Mehmet Şimşek’in reel ekonominin gereklerini yerine getireceği konusunda bir güven var. Geçmişte ekonomi yönetimindeki tercihleri piyasa dostu tercihlerdi. İç ve dış piyasalarda kendisine karşı büyük bir güven oluşmuştu.

Şimşek’in Merkez Bankası yönetimi ve faiz konusunda güvenceye ihtiyacı vardı. Dün iki kez bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan o güvenceyi aldıktan sonra ekonomi yönetimini üstlenmeyi kabul etti.

#mehmet şimşek
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