Erdoğan, Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki liderleri kabul etti.
Gündem 07.09.2022, 22:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daveti üzerine geldiği Belgrad'daki programlarını tamamladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki temaslarının ardından mevkidaşı ile ülkenin en yüksek binası Belgrad Kulesi'ni gezen Erdoğan, daha sonra konakladığı otelde Sancak bölgesindeki liderlerle bir araya geldi.
Heyette, Sırbistan Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Jasmina Curic, Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Rasim Ljajic, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin, Tutin Belediye Başkanı Salih Hot ve Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac yer aldı.
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