Erdoğan Rize'ye müjdeyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatının kilo başına yüzde 64 artarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

Alandaki kalabalığın 14 Mayıs'ın müjdesi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "İnşallah sandıklar patlıyor mu? Bunun için benim hemşehrilerim, kardeşlerim kapı kapı dolaşmaya var mı? 14 Mayıs'ta da inşallah bir başka müjdeyi Rize'den alacağız." diye seslendi.

Rizelilerle, 21 yılda 15 seçim zaferine imza attıklarını, Türkiye'yi tarihinin en büyük başarılarıyla beraber tanıştırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içerisinden güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Havalimanından yollara, köprülerden tünellere nice yatırımı ülkemize yine son 21 yılda beraberce kazandırdık. Az önce havalimanımıza indik, elhamdülillah. Rize-Artvin Havalimanı'nın o güzelliği Rize'ye ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Ben Rize'nin uşağıyım, bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a değil, Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik."

"Özetin özeti tüm bu eserler, bizim 21 yıllık karnemizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı çalışmaların videosunu izleterek, "Özetin özeti tüm bu eserler, bizim 21 yıllık karnemizdir. Şimdi sormak lazım, bay bay Kemal, sen ne yaptın, bir söyle? Senin referansın var mı, ne yaptın?" dedi.

Alandaki, "Altı masa yedi tabak, birine çatal birine bıçak. Terörün işine tutayiler çanak, bu işi bozacak Rizeli uşak." pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunlar, bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneğidir. Bunlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin birer işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak, şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı, bunun adı, şahlanış dönemidir. 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün."

Alandakilere sorduğu, "14 Mayıs'ta 'durmak yol yola devam' diyor muyuz, 'doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz, 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyor muyuz, Rize'de bir destan daha yazıyor muyuz?" sorularına, "Evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'ye de ancak böyle bir duruş yakışacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Rizeli hemşehrilerinin kendilerine güvendiğini, itimat ettiğini ve inandığını; kendilerinin de Rizeliler için aşkla çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, "Bize yüklediğiniz emaneti yere düşürmeden, ona leke sürdürmeden, size layık olabilmek için canla başla mücadele ettik. Sevginize, sizlerin şu karşılıksız muhabbetine mazhar olabilmek adına, gecemizi gündüzümüze kattık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset yolculuğuna çıktıkları günden beri hep "eser ve hizmet siyaseti" dediklerini, 40 yıldır "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz" dediklerini kaydetti.

Siyasi hayatlarının hiçbir döneminde "hayal tüccarlığı" yapmadıklarını, yalana bulaşmadıklarını, millete asla yapmayacakları bir şeyi söylemediklerinin altını çizen Erdoğan, "Dürüst olduk, samimi olduk, Karadenizli uşaklar gibi daima harbi olduk." dedi.

Bu ülkenin, geçmişte "iki anahtar" vaat edip, sonra milleti sırtındaki ceketten de eden siyasetçiler gördüğüne işaret eden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülke, her seçim öncesinde 'bol keseden boş vaat' dağıtan işportacı siyasetçilerden çok çekti. Bu ülke, siyasi ikballeri için her sözü söyleyen, her kılığa giren, her işareti yapan fırıldak tiplerden çok çekti. Biz, 2002'de göreve geldiğimizde, Türk demokrasisine yakışmayan bu siyasetçi profillerinin hepsini tedavülden kaldırmıştık. Ancak son günlerde bu tiplerin tekrar arzıendam ettiklerini görüyoruz.

Seçim sandığı yaklaştıkça birileri 'vaat bohçaları'nı yeniden açtı. Bakıyorsunuz, önlerine gelene cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtıyorlar. 'Parlamenter sistem' diye çıktıkları yolda döndüler dolaştılar, sabah erken kalkanın cumhurbaşkanı yardımcılığı kaptığı bir mezat pazarına vardılar. Önce 5 kişiydiler, sonra 7 oldular, bir ara 9'a, hatta 11'e çıktılar. Şimdi kaç olduklarını saymayı artık kendileri bile bıraktılar. Bu gidişle 14 Mayıs'a kadar herhalde 15-20 cumhurbaşkanı yardımcısını bulacaklar. Koltuk sayısını artırmaktan, sağa sola makam dağıtmaktan, bir de elleriyle kalp işareti yapmaktan başka hiçbir konuda anlaşamıyorlar."

Erdoğan, birinin "ak" dediğine diğerinin "kara" dediğini ve birinin "yapacağız" dediğine diğerinin "kesinlikle olmaz" dediğini de aktararak, şunları kaydetti:

"Bay bay Kemal çıktı, Londra'daki tefecilerden güya '300 milyar dolar ayarladım.' dedi. Bunun üzerine masadaki diğer ortağı böyle bir paranın olmadığını, gelmediğini, uzunca bir süre de gelmeyeceğini açıkladı. Mahalli idareler seçimlerinde millete bedava traktör sözü vermişlerdi. Dağıttılar mı? Hayır. Sonra bir de utanmadan çıktılar; 'Biz onu sadece ilgi çekmek için söyledik.' dediler."

Erdoğan, izlettiği bir videonun ardından, "Yüzyıllık cumhuriyeti değiştirecek olanlarla beraber misiniz?" diye sordu ve "14 Mayıs'ta gereken cevabın verilmesini" istedi.

Erdoğan, "Bunların her işi yalan, dolan, palavra. Artık yalan söylerken yüzleri bile kızarmıyor. İşte yanlarında terör örgütünün temsilcileri, terör örgütünün parlamentodaki temsilcisi, neler söylüyor neler." ifadesini kullandı.

"Yaş çay alım fiyatını kilo başına 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz"

Koalisyon ortaklarının Rize'de toplaştığını, çay konusunda yine atıp tuttuklarını ama unuttukları bir şey olduğunu ifade eden Erdoğan, "Benim Rizeli kardeşim, bay bay Kemal'in ve avenesinin palavralarına asla itibar etmez. Rizeli hemşehrilerim, adı 'yalancı çoban'a çıkmış birine ve saz arkadaşlarına prim vermez." diye konuştu.

Kendilerinin Rize ve çay üreticileri için yaptıklarının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Rızkını çaydan kazanan hemşehrilerimi hep en güçlü şekilde destekledik. Şimdi sizlerle bu yılki yaş çay alım fiyatını paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz yıl destek ödemesiyle birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım fiyatı vermiştik. Bu yıl için, yine destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyorum."