Erdoğan: 'Pazartesi günü yeni müjde vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. "Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından sizleri bayağı özlemişim. Ama görüyorum ki sizler de bu kardeşinizi bayağı özlemişsiniz. Sizleri bir kez daha en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Dedim, Erzurum adında bir yer vardır. Dediler, şimdi orada kar vardır. Dedim, kar varsa içinde yar da vardır. Dediler, yar yoksa orada durmak akla ziyandır. Evet bugün yar dolu, yaren dolu, adam gibi adam insan gibi insan dolu Erzurum'da bir kez daha kucaklaşmanın bahtiyarlığı içindeyiz.

Biliyorsunuz, Erzurum Malazgirt'ten de önce 1048 yılındaki Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açmıştır. Albarlı Efe'nin ifadesiyle Erzurum kilidi mülkü İslam'dır. Geçtiğimiz asırda milletimizin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükselten de yine bu şehirdir Erzurumdur. Bu aziz şehrin insanları Türkü ile, Kürdü ile, Çerkezi ile her kökenden her meşrebden insanı ile İspirlisi ile Karayazılısı ile Dadaş sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesareti ile kazanmıştır. Cumhuriyetimizin ilk asrının Doğu Anadolumuzdaki lokomotifi Erzurum'u Türkiye Yüzyılı'nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz. Şu ihtişam her şeyi çok açık net ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz.

Her devirde bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok. Bizde hakikat var. Bu anlayışla geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyaseti ile ülkemizin tüm şehirleri ile birlikte Erzurum'un da alt yapı eksikliklerini giderdik. Hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik, Erzurum'a geldik.

İspir Rize yolu, Karadeniz limanları ile Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biridir. Yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu üzerindeki toplam uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve 1 köprü ile birlikte bugün resmen hizmete açıyoruz. Bir ucu da Ovit Tüneli'ne uzanan toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde güzergah üzerinde yaz kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiği işleyebilecek. Çok daha huzurlu olacaksınız. Çok daha rahat olacaksınız. İnşası süren Kırık ve Dallıkavak Tünellerinin bitmesiyle Erzurum ile birlikte ülkemiz için de hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız.

Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir. Ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız doğal gaz hatlarımız var. Bugün Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gaz ile buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor. Sadece Erzurum'da yaptığmız doğal gaz yatırımları yaklaşık 4 milyar lirayı geçiyor. Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra da milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını milletimizin her kesimine sunarak adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

Bugün resmi açılışını yapacağımız projelerden biri de Çat ilçemizdeki 261 adet Afet konutu ve müştemilatıdır. Büyükşehir belediyemizin 2816 konutu ve 418 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projeleri ile Erzurum Kalesi Tarihi Kültür Yolu projesinin resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. İstanbul ve Ankara'da başlattığımız yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören kültür yolu festivallerini Anadolu'ya da yayıyoruz. Önümüzdeki yıl 10 ilde yapılacak kültür yolu festivallerinden birinin adresi de Erzurum'dur. Ülkemizin önemli bir markası olma yolunda ilerleyen kültür yolu festivaline Erzurum'un coşkuyla sahip çıkacağına inanıyorum. Erzurum'un son dönemde elde ettiği bir diğer başarı da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2025 yılı turizm başkentliğine seçilmesidir. Kış sporları konusunda zaten ülkemizin parlayan yıldızı olan Erzurum'u inşallah sporun, kültürün, sanatın diğer alanların da hak ettiği seviyeye getireceğiz.

Bugünkü açılış programımızda Büyükşehir belediyemizin binlerece kilometreyi bulan asfalt çalışmaları ile çok sayıda sulama tesisi, gölet, millet bahçesi, otel, feyzaj projesi de yer alıyor. Ayrıca şehrimize kazandırılan 9 yeni okul ile güçlendirme ve doğal gaz çalışması yapılan okullarının, Atatürk Üniversitemizin fakülte binası, kütüphane, müze ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Şimdi geliyoruz özel sektör yatırımlarına, Oltu Organize Sanayi Bölgemizdeki 10 fabrikanın, Yavuz Tekstil Fabrikasının, 2 otelin, bir içme suyu fabrikasının resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarı 12,3 milyar lirayı geçen tüm bu eser ve hizmetlerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları Erzurum'a kazandıran Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, Büyükşehir Belediyemizi, özel sektör kuruluşlarımızı tebik ediyorum.

Sadece bunlarla da kalmadık, rahmetli İbahim Erkal o güzel türküsünde ne diyor, Allah rahmet eylesin. Palandöken yastığım, evleri yığın yığın, dadaşlarım el ele alem senin aşığın. Hadi gel Erzurum'a gel. Evet biz de Erzurum'un aşığı olarak son 20 yılda bu şehre 50 milyar lira tutarınd kamu yatırımı yaptık. Erzurum'a yakışır. Eğitimde 3 bin 911 adet yeni derslik kazandırdık. İkinci bir devlet üniversitesi olarak Erzurum Teknik Üniversitesi'ni faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 19 bin 14 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Bir çok farklı branşta toplam 69 spor tesisi inşa ettik. Erzurumlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 6,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda 2 bin 32 yataklı 24 hastane ile birlikte 106 adet sağlık tesisi yaptık. Çevre ve şehircilikte, TOKİ vasıtası ile Erzurum'da toplam 14 bin 440 konut projesini hayata geçirdik. Şimdi de ilk evim kampanyası ile şehrimizde 2 bin 420 konut daha inşa edecek, 17 bin 600 alt yapısı hazır arsa verecek, 250 yeni iş yeri yapacağız. Erzurum'a yeni bir tarih, kültür ve yeşil aksı inşa ediyoruz. İnşallah tüm bu projenin tamamlanmasıyla buraya gelen herkes Erzurum'un binlerce yıllık tarih ve medeniyet birikimini yaşayarak görecek. Erzurum bir başka.

Havalimanı mı vardı Erzurum'da? Ama şimdi var. Şu spor tesisleri kış sporları var mıydı? Ama şimdi bunlar var. Üniversitelerimizi ikiye çıkardık ve aynı zamanda üniversite şehri olduk. Bitmedi üniversitenin yanında bir de işte artık Erzurum'u Karadeniz'e bağlıyoruz. Karadeniz'den Erzurum'u dünyaya açıyoruz. O Ovit'i geçibiliyor muyduk? Ama şimdi artık Ovit bizim için karayolu oldu, dümdüz. Tamamı bittiği zaman zaten rahatlayacak ve buradan Karadeniz'e ulaşacağız. Bitmedi, şimdi Bayburt, Gümüşhane, Zigana oradan da ineceğiz Trabzon'a. Erzurum'a bunlar yakışıyor. Şehrimiz için planladığımız 13 millet bahçesinden 8'ini tamamladık. Ulaştırmada, 49 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 49 kilometreden 620 kilometreye çıkardık.